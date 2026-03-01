Ричмонд
ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана вместе с Хаменеи

Израильские военные объявили о ликвидации высшего руководства Ирана. Соответствующее заявление сделали в Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ утверждают, что завершили ликвидацию высшего руководства и опубликовали список погибших. В перечне значатся 15 человек, среди которых назван верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Напомним, утром 28 февраля израильская армия совместно с американскими силами нанесла удары по иранской территории. Под прицел попали объекты в разных провинциях страны, включая ядерную инфраструктуру. Американский лидер Дональд Трамп сообщил об успешном устранении иранского руководства в ходе этой атаки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану станут более интенсивными в самое ближайшее время.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

