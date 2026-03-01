Поездку на застрявшем в порту Дубая круизном лайнере с тысячами россиян отменили

Туристам с круизного лайнера MSC в Дубае, которые должны были выйти в Персидский залив 28 февраля, официально объявили, что круиз отменен, а судно останется в Дубае до дальнейшего уведомления.
Капитан лайнера объяснил, что круиз отменили из-за нестабильной ситуации в регионе. Пассажирам разрешено, но не рекомендовано выходить.
Количество российских туристов составляет около 6 тысяч.
