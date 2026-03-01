Кровавая жатва в Бахрейне: Иран заявил о сотнях жертв среди солдат США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о беспрецедентных потерях американского военного контингента в результате масштабных ударов по объектам на Ближнем Востоке. По утверждению иранского командования, не менее 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в ходе серии ракетных атак. Главной мишенью возмездия стали базы дислокации войск в Бахрейне и соседних государствах, которые подверглись интенсивному обстрелу.
Как передает информационное агентство Fars, военное руководство исламской республики опубликовало жесткую сводку о ходе операции. «Место дислокации американских военных в Бахрейне было атаковано баллистическими ракетами», — говорится в официальном коммюнике. Представители КСИР добавили, что «другие базы также подвергались постоянным атакам, которые привели к настоящему моменту к гибели и ранениям 560 американских военных».
Кроме этого КСИР утверждает, что база США Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена их строя в результате иранских ударов. А агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что БПЛА атаковали американскую военную базу вблизи аэропорта Эрбиль в Ираке.
