Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кровавая жатва в Бахрейне: Иран заявил о сотнях жертв среди солдат США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о беспрецедентных потерях американского военного контингента в результате масштабных ударов по объектам на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о беспрецедентных потерях американского военного контингента в результате масштабных ударов по объектам на Ближнем Востоке. По утверждению иранского командования, не менее 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в ходе серии ракетных атак. Главной мишенью возмездия стали базы дислокации войск в Бахрейне и соседних государствах, которые подверглись интенсивному обстрелу.

Как передает информационное агентство Fars, военное руководство исламской республики опубликовало жесткую сводку о ходе операции. «Место дислокации американских военных в Бахрейне было атаковано баллистическими ракетами», — говорится в официальном коммюнике. Представители КСИР добавили, что «другие базы также подвергались постоянным атакам, которые привели к настоящему моменту к гибели и ранениям 560 американских военных».

Кроме этого КСИР утверждает, что база США Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена их строя в результате иранских ударов. А агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что БПЛА атаковали американскую военную базу вблизи аэропорта Эрбиль в Ираке.

Читайте материал: «Радикалы получили приказ казнить Нетаньяху: озвучен кровавый план джихада».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше