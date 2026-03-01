Трамп заявил, что США уничтожили штаб-квартиру ВМС Ирана

В ответ Иран нанёс ракетные удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе. Под обстрелы попали базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В Дубае и Абу-Даби зафиксированы взрывы, есть пострадавшие. Авиасообщение с регионом практически парализовано, тысячи туристов, включая россиян, не могут вылететь из ОАЭ.