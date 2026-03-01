Ричмонд
Трамп заявил, что США уничтожили штаб-квартиру ВМС Ирана

Соединенные Штаты уничтожили штаб-квартиру Военно-морских сил Ирана, заявил президент Дональд Трамп.

«Мы в значительной степени уничтожили штаб-квартиру ВМС Ирана», — сообщил он в Truth Social.

Также Трамп заявил, что Иран располагал бы ядерным оружием «через две недели».

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ходе серии ударов по Тегерану и другим городам погибло высшее военно-политическое руководство страны, включая верховного лидера Али Хаменеи, начальника генштаба, министра обороны и командующего КСИР. Тегеран подтвердил гибель ключевых фигур.

В ответ Иран нанёс ракетные удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе. Под обстрелы попали базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В Дубае и Абу-Даби зафиксированы взрывы, есть пострадавшие. Авиасообщение с регионом практически парализовано, тысячи туристов, включая россиян, не могут вылететь из ОАЭ.

