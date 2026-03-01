Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная морская организация порекомендовала избегать Ормузский пролив

Международная морская организация порекомендовала судам избегать Ормузский пролив.

Международная морская организация порекомендовала судам избегать Ормузский пролив.

IMO попросила судоходные компании проявить максимальную осторожность.

28 февраля иранские власти заявили о полном закрытии Ормузского пролива, но 1 марта говорилось об открытии его для танкеров «до особо уведомления». Как сообщалось, танкер Skylight под флагом Палау пошел ко дну после того как был атакован иранской ракетой в районе пролива. Минтранс России заявил, что происшествий с российскими судами в районе пролива не зафиксировано.

Читайте материал «Трамп поразмышлял о перспективах подорожания нефти из-за конфликта с Ираном».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше