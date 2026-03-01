Международная морская организация порекомендовала избегать Ормузский пролив

Международная морская организация порекомендовала судам избегать Ормузский пролив.
IMO попросила судоходные компании проявить максимальную осторожность.
28 февраля иранские власти заявили о полном закрытии Ормузского пролива, но 1 марта говорилось об открытии его для танкеров «до особо уведомления». Как сообщалось, танкер Skylight под флагом Палау пошел ко дну после того как был атакован иранской ракетой в районе пролива. Минтранс России заявил, что происшествий с российскими судами в районе пролива не зафиксировано.
Читайте материал «Трамп поразмышлял о перспективах подорожания нефти из-за конфликта с Ираном».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.