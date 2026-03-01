Шесть офицеров ЦРУ уничтожены иранской ракетой в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес сокрушительный удар по американскому разведывательному сообществу на Ближнем Востоке. Как сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на своего военного корреспондента, в результате ракетной атаки на территории Объединенных Арабских Эмиратов было уничтожено одно из мест проживания сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. На месте погибли шесть высокопоставленных офицеров разведки, еще двое получили тяжелые ранения.
«Согласно информации, полученной военным корреспондентом, — передает агентство, — в результате ракетного удара КСИР целью стало одно из мест проживания офицеров ЦРУ, в результате чего 6 старших офицеров погибли и 2 были ранены».
В публикации уточняется, что сообщения о попадании ракеты в штаб-квартиру ЦРУ на территории ОАЭ начали поступать еще накануне, однако точные данные о потерях среди руководящего состава американских спецслужб стали известны только сейчас.
