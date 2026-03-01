«Паники нет»: В альянсе турагентств рассказали, куда летят россияне, отказавшиеся от ОАЭ

Паники у туристов, которые запланировали путешествия в Эмираты и страны рядом, нет. Хотя путёвки, билеты, направления отменяют туристы наши. На ближайшие даты, естественно, путёвки отменяются даже автоматически все, с полным стопроцентным возвратом денежных средств. Ближайшие даты — это сегодня, завтра, послезавтра. Пока, даже после 4 марта, мы ждём улучшения ситуации. Даже, наверное, до 8 марта будет полный возврат. А после 8 марта будем решать уже в понедельник, что делать. Будет ли рейс? Будет ли возможность улететь? Пока такие вопросы у нас. Если рейс и будет, то возвращать не будем, а будем отправлять людей.
Алексан Мкртчян.
Вице-президент Альянса туристических агентств.
Эксперт подчеркнул, что паники среди клиентов не наблюдается именно благодаря полной компенсации затрат. Если бы деньги удерживали, тогда реакция была бы совершенно иной. Интересно, что подавляющее большинство туристов, а именно около 80%, не требуют возврата, а просят подобрать им альтернативное направление для отдыха. Остальные 20% всё же настаивают на возмещении. Самыми популярными заменами стали Египет и Таиланд, реже путешественники выбирают Вьетнам или Турцию.
Ранее сообщалось, что российские граждане могут покинуть территорию Ирана и Израиля, воспользовавшись сухопутными маршрутами. Соответствующие рекомендации озвучили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве пояснили, что в связи с закрытым воздушным пространством для выезда из Ирана доступен погранпереход Астара, ведущий в Азербайджан. Также можно проследовать в Армению через контрольно-пропускные пункты Нурдуз или Агарак.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.