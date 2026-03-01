Ричмонд
Tasnim: Шесть сотрудников ЦРУ погибли при ударе Ирана по ОАЭ

Шесть сотрудников Центрального разведывательного управления США погибли при ракетном ударе, нанесённом Ираном по территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в минувшую субботу. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Источник: Life.ru

Более того, отмечается, что ещё двое работников ЦРУ получили ранения в ходе атаки. Официальные лица США пока никак не прокомментировали эти данные.

Напомним, что ранее Иран нанёс ракетный удар по объекту американской разведки на территории ОАЭ. По информации иранского агентства Fars, атаке подверглась штаб-квартира ЦРУ США, расположенная в Дубае. Сведений о разрушениях и пострадавших на тот момент не поступало. Также представители США или Эмиратов пока никак не прокомментировали случившееся.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

