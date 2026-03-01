Tasnim: Шесть сотрудников ЦРУ погибли при ударе Ирана по ОАЭ

Напомним, что ранее Иран нанёс ракетный удар по объекту американской разведки на территории ОАЭ. По информации иранского агентства Fars, атаке подверглась штаб-квартира ЦРУ США, расположенная в Дубае. Сведений о разрушениях и пострадавших на тот момент не поступало. Также представители США или Эмиратов пока никак не прокомментировали случившееся.
