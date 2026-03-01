Ричмонд
КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана

ДОХА, 1 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель министра обороны страны генерала-лейтенанта Азиза Насирзаде в результате удара США и Израиля.

Источник: Reuters

«Несомненно, мученическая смерть этого выдающегося деятеля обороны, хотя и является тяжелой утратой для большой семьи вооруженных сил и благородного народа Ирана, но его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов», — приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
