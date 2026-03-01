Трамп объявил об уничтожении штаб-квартиры ВМС Ирана

«Мы в значительной степени уничтожили штаб-квартиру ВМС Ирана», — написал глава Белого дома в Truth Social.
Ранее Трамп утверждал, что США потопили девять иранских кораблей. Среди потопленных единиц, согласно заявлению Вашингтона, оказались крупные и стратегически важные корабли. Днём сообщалось, что США поразили эсминец «Джамаран».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше