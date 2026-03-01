Ричмонд
Трамп объявил об уничтожении штаб-квартиры ВМС Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана. Подробности операции и масштабы разрушений пока не уточняются.

Источник: Life.ru

«Мы в значительной степени уничтожили штаб-квартиру ВМС Ирана», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Ранее Трамп утверждал, что США потопили девять иранских кораблей. Среди потопленных единиц, согласно заявлению Вашингтона, оказались крупные и стратегически важные корабли. Днём сообщалось, что США поразили эсминец «Джамаран».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

