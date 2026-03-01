Число жертв удара по школе для девочек в иранском Минабе достигло 165 человек

Кроме того, ранения получили 96 человек, уточнили представители ведомства. Местные власти продолжают уточнять данные о пострадавших и последствиях атаки.
Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым проинформировал российского коллегу о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал варварским удар по школе в Иране, при котором погибли десятки детей.
