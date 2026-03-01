Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв удара по школе для девочек в иранском Минабе достигло 165 человек

В иранском городе Минаб число погибших после удара по школе 28 февраля выросло до 165 человек. Об этом сообщает агентство Mizan со ссылкой на местную прокуратуру.

Источник: Life.ru

Кроме того, ранения получили 96 человек, уточнили представители ведомства. Местные власти продолжают уточнять данные о пострадавших и последствиях атаки.

Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым проинформировал российского коллегу о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал варварским удар по школе в Иране, при котором погибли десятки детей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше