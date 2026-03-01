МИД РФ осудил «охоту» на лидеров государств после убийства Хаменеи

Напомним, власти Ирана заявили о смерти аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильского удара по его резиденции. Военные поджидали появление верховного лидера и его советников, после чего нанесли удар с использованием 30 авиабомб. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам удалось уничтожить руководство Исламской Республики. На фоне новостей о его смерти россияне несут цветы к Посольству Ирана в Москве.