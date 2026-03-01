Президент Ирана Пезешкиан объявил о начале работы временного совета Ирана

Что же касается ведения боевых действий, Арагчи заявил ABC News, что Тегеран не видит никаких ограничений в методах защиты своей страны и ее жителей. На вопрос об ударах по базам США в странах Ближнего востока министр ответил, что Иран не нападает на соседние страны, а его действия «направлены против американского присутствия» в них.