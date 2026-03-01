Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде других субъектов Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных профильного ведомства.

В Киеве и ряде других субъектов Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных профильного ведомства.

Также сирены воздушной тревоги срабатывали в Киевской, ЧерниговскойВинницкой, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

В ряде регионов воздушную тревогу объявили не в первый раз за день.

Читайте материал «“Общественное”: в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше