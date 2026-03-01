В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде других субъектов Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных профильного ведомства.
Также сирены воздушной тревоги срабатывали в Киевской, ЧерниговскойВинницкой, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.
В ряде регионов воздушную тревогу объявили не в первый раз за день.
