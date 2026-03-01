Ричмонд
Иранское агентство ILNA опровергло свое же сообщение о смерти Ахмадинежада

Иранское агентство ILNA опровергло собственное сообщение о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Иранское агентство ILNA опровергло собственное сообщение о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Ранее в Telegram-канале и на сайте агентства появилась информация, что экс-президент погиб в результате атаки США и Израиля на район Нармак в Тегеране.

Позже на сайте вышло уточнение. Неназванный собеседник, названный «одним из близких Махмуда Ахмадинежада», заявил, что информация о смерти не соответствует действительности.

«Новость о его смерти неверна», — передало агентство слова своего источника. Дополнительных данных он не привёл.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 годы.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В ходе ударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

