Иранское агентство ILNA опровергло свое же сообщение о смерти Ахмадинежада

Позже на сайте вышло уточнение. Неназванный собеседник, названный «одним из близких Махмуда Ахмадинежада», заявил, что информация о смерти не соответствует действительности.
«Новость о его смерти неверна», — передало агентство слова своего источника. Дополнительных данных он не привёл.
Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 годы.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В ходе ударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.
