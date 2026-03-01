Ричмонд
Лукашенко пошутил на встрече с Путиным о расстоянии между Минском и Москвой

Лукашенко пошутил, встретившись с Путиным в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал «Беларусь 1» показал момент встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле, заметив шуточную реплику президента Беларуси.

26 февраля Александр Лукашенко и Владимир Путин в Москве приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Проходило оно в Кремле.

— А я иду по ходу и думаю, где вас увидеть… — сказал Лукашенко, заходя в зал Кремля, где его ожидал президент России.

— А я вот здесь… — ответил Владимир Путин.

Президенты обменялись рукопожатиями и обнялись, а потом Александр Лукашенко пошутил:

— Так далеко живем, что редко видимся…

— Хотелось бы пообщаться, — ответил Путин.

— Так и я о чем говорю! — заметил глава Беларуси.

Кстати, перед началом заседания ВГС Владимир Путин прошел мимо места во главе стола, где он должен был сидеть вместе с Лукашенко, и пошел на свое привычное.

«Я по привычке пошел в середину стола», — сказал с улыбкой российский лидер.

Во время заседания Высшего госсовета Лукашенко заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы. А Путин среди прочего сказал, что обе страны сделают все для обеспечения военной безопасности.

