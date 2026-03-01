Лукашенко пошутил на встрече с Путиным о расстоянии между Минском и Москвой

Телеканал «Беларусь 1» показал момент встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле, заметив шуточную реплику президента Беларуси.
26 февраля Александр Лукашенко и Владимир Путин в Москве приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Проходило оно в Кремле.
— А я иду по ходу и думаю, где вас увидеть… — сказал Лукашенко, заходя в зал Кремля, где его ожидал президент России.
— А я вот здесь… — ответил Владимир Путин.
Президенты обменялись рукопожатиями и обнялись, а потом Александр Лукашенко пошутил:
— Так далеко живем, что редко видимся…
— Хотелось бы пообщаться, — ответил Путин.
— Так и я о чем говорю! — заметил глава Беларуси.
Кстати, перед началом заседания ВГС Владимир Путин прошел мимо места во главе стола, где он должен был сидеть вместе с Лукашенко, и пошел на свое привычное.
«Я по привычке пошел в середину стола», — сказал с улыбкой российский лидер.
Во время заседания Высшего госсовета Лукашенко заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы. А Путин среди прочего сказал, что обе страны сделают все для обеспечения военной безопасности.