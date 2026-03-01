Лукашенко пошутил на встрече с Путиным о расстоянии между Минском и Москвой

Во время заседания Высшего госсовета Лукашенко заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы. А Путин среди прочего сказал, что обе страны сделают все для обеспечения военной безопасности.