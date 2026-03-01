Детская больница Ганди в Тегеране подверглась ракетному удару, есть погибшие

США и Израиль атаковали больницу Ганди в центре Тегерана. Видео © Х /on X; Видео © Х /Alasad Hasanain.
По данным источника, из медицинского учреждения срочно эвакуируют новорождённых детей. Агентство пока не приводит данных о пострадавших и масштабах разрушений. Официальные представители Соединённых Штатов и Израиля никак не комментируют информацию о нанесении удара по больнице в иранской столице.
Последствия удара по детской больнице Ганди в Тегеране. Видео © Tasnim.
Ранее сообщалось, что удар Израиля по начальной школе в иранском городе Минаб унёс жизни 165 человек. Трагедия произошла 28 февраля. Ранения различной степени тяжести получили ещё 96 человек. Местные власти продолжают работу по уточнению данных о пострадавших и ликвидации последствий атаки. Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации регионального конфликта.
