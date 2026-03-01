Детская больница Ганди в Тегеране подверглась ракетному удару, есть погибшие

Ранее сообщалось, что удар Израиля по начальной школе в иранском городе Минаб унёс жизни 165 человек. Трагедия произошла 28 февраля. Ранения различной степени тяжести получили ещё 96 человек. Местные власти продолжают работу по уточнению данных о пострадавших и ликвидации последствий атаки. Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации регионального конфликта.