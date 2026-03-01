Месть за Хаменеи, удар по больнице и оправдания Трампа: Что произошло во второй день конфликта на Ближнем Востоке

Стало известно, что США и Израиль нанесли удар по дворцу Хаменеи в Тегеране при помощи 30 авиабомб. Целью были сам религиозный деятель и его окружение. По данным The Wall Street Journal, в этой операции было задействовано 200 истребителей США и Израиля, которые поразили почти 500 целей по всему Ирану. Удар был нанесён днем, что стало тактической неожиданностью. Это крупнейшая воздушная операция в истории Израиля. После этого президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес Тегерана, пригрозив продолжением «интенсивных и точечных бомбардировок».