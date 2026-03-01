Ричмонд
Месть за Хаменеи, удар по больнице и оправдания Трампа: Что произошло во второй день конфликта на Ближнем Востоке

Военный конфликт Ирана против США и Израиля продолжается второй день. Главной новостью 1 марта стало официальное подтверждение: верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи погиб.

Источник: Life.ru

Стало известно, что США и Израиль нанесли удар по дворцу Хаменеи в Тегеране при помощи 30 авиабомб. Целью были сам религиозный деятель и его окружение. По данным The Wall Street Journal, в этой операции было задействовано 200 истребителей США и Израиля, которые поразили почти 500 целей по всему Ирану. Удар был нанесён днем, что стало тактической неожиданностью. Это крупнейшая воздушная операция в истории Израиля. После этого президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес Тегерана, пригрозив продолжением «интенсивных и точечных бомбардировок».

Затем КСИР объявил о масштабной атаке на объекты в Израиле и американские базы на Ближнем Востоке. Удары были нанесены по Израилю и американским базам в странах Персидского залива. Всего атаковано более 20 объектов. Минобороны ОАЭ сообщило, что накануне Иран выпустил по стране более 130 ракет и 200 беспилотников. Также стало известно о начале седьмого и восьмого этапов операции «Правдивое обещание-4».

В Иране прошли массовые траурные акции после гибели Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур и неделя выходных. В Тегеране поднят траурный флаг. В руководящий совет, который будет управлять страной до выборов нового верховного лидера, вошёл аятолла Алиреза Арафи. Временными руководителями страны также стали президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти. Сообщалось о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада при атаке в Тегеране, но его близкие это опровергли. Число погибших в результате удара по начальной школе для девочек в городе Минаб возросло до 165.

В Карачи не менее девяти человек погибли в столкновениях у консульства США. В Абу-Даби женщина и ребёнок пострадали из-за падения обломков перехваченного дрона на фасад Etihad Towers. Также сообщалось об ударе по базе ВМС Франции Кэмп-де-ла-Пэ, пожаре на военном объекте и гибели трёх иностранцев в результате атак по территории ОАЭ.

Британский центр UKMTO зафиксировал второе за день нападение на торговое судно у побережья Омана. Обострение конфликта вызвало топливный кризис на Шри-Ланке. На автозаправках образовались километровые очереди из-за угрозы перебоев с поставками бензина.

В Израиле восемь человек погибли при ударе ракеты в жилой дом в Бейт-Шемеше. Около 30 пострадали.

Вечером в воскресенье стало известно об ударе по детской больнице Ганди в Тегеране. Предварительно, есть погибшие.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

