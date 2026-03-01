AP: ЦРУ несколько месяцев следило за высшим иранским руководством

В течение нескольких месяцев ЦРУ отслеживало передвижения высшего руководства Ирана, включая главу страны аятоллу Али Хаменеи, а затем передало эти данные Израилю накануне начала военной операции против Исламской Республики. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции.
По его словам, Израиль скорректировал сроки ударов с учётом полученной развединформации и смог убить множество высокопоставленных иранских чиновников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров.
После гибели Хаменеи власти Ирана объявили 40-дневный траур и неделю нерабочих дней. Временно исполняющим обязанности главы государства назначен аятолла Алиреза Арафи.
Корпус стражей исламской революции также подтвердил гибель главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде в результате удара США и Израиля.