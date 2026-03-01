Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: ЦРУ несколько месяцев следило за высшим иранским руководством

По данным Associated Press, ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за передвижением высшего руководства Ирана.

Источник: Аргументы и факты

В течение нескольких месяцев ЦРУ отслеживало передвижения высшего руководства Ирана, включая главу страны аятоллу Али Хаменеи, а затем передало эти данные Израилю накануне начала военной операции против Исламской Республики. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции.

По его словам, Израиль скорректировал сроки ударов с учётом полученной развединформации и смог убить множество высокопоставленных иранских чиновников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров.

После гибели Хаменеи власти Ирана объявили 40-дневный траур и неделю нерабочих дней. Временно исполняющим обязанности главы государства назначен аятолла Алиреза Арафи.

Корпус стражей исламской революции также подтвердил гибель главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде в результате удара США и Израиля.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше