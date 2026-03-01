Ричмонд
Более 100 авиарейсов отменили между Россией и странами Ближнего Востока

Число отменённых авиарейсов между Россией и странами Ближнего Востока достигло 109.

Число отменённых авиарейсов между Россией и странами Ближнего Востока достигло 109. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Причина — закрытие воздушного пространства в ряде государств региона на фоне обострения конфликта.

По данным ведомства, российские перевозчики отменили 38 рейсов, зарубежные — 71. Большинство отмен приходится на рейсы между Россией и ОАЭ. Расписание корректируется совместно с авиакомпаниями при поддержке Росавиации.

В Минтрансе заверили, что авиакомпании стараются минимизировать неудобства для пассажиров, хотя это осложняется нехваткой мест в отелях. Большинство пассажиров отменённых рейсов размещены в гостиницах или находятся дома. В аэропортах скоплений людей нет, обстановка спокойная.

Российские авиаперевозчики вернули деньги почти за 8 тысяч билетов, ещё 2 тысячи пассажиров перебронировали на другие даты. В Минтрансе рекомендовали временно не планировать перелёты через ближневосточный регион.

