КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана Насирзаде

В заявлении подчёркивается, что гибель выдающегося деятеля обороны стала тяжёлой утратой для семей военнослужащих и всего иранского народа. В Корпусе убеждены, что кровь Насирзаде укрепит национальное единство и ускорит реализацию масштабных оборонных программ. Стратегическая воля Ирана на пути защиты высших национальных интересов только усилится, считают в КСИР, а произошедшее углубит решимость Тегерана противостоять внешней агрессии.