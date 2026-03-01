Ричмонд
КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана Насирзаде

Корпус стражей исламской революции официально подтвердил гибель министра обороны Ирана генерала-лейтенанта Азиза Насирзаде. Высокопоставленный военный погиб в результате комбинированного удара США и Израиля, сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление КСИР.

В заявлении подчёркивается, что гибель выдающегося деятеля обороны стала тяжёлой утратой для семей военнослужащих и всего иранского народа. В Корпусе убеждены, что кровь Насирзаде укрепит национальное единство и ускорит реализацию масштабных оборонных программ. Стратегическая воля Ирана на пути защиты высших национальных интересов только усилится, считают в КСИР, а произошедшее углубит решимость Тегерана противостоять внешней агрессии.

Ранее власти Ирана официально подтвердили гибель ещё двух представителей высшего военно-политического руководства страны. Жертвами американо-израильской атаки стали секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

