Тысячи иранцев вышли почтить память Хаменеи, несмотря на огненные вспышки в небе

Тысячи жителей Тегерана вышли на улицы в поддержку властей Ирана. Люди собрались в память о погибшем верховном лидере Али Хаменеи. Толпа скандирует антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Источник: Life.ru

В Тегеране люди скандируют лозунги, а ПВО сбивает ракеты прямо над ними. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ theglobaljournal1.

В это время над городом активно работает система ПВО, сбивая ракеты. Несмотря на взрывы и тревогу, демонстранты продолжают акции протеста.

Ранее Life.ru сообщал, что здание иранской государственной телерадиокомпании в Тегеране оказалось под ударом американских и израильских вооружённых сил. По информации источника, вещание всех принадлежащих компании телеканалов продолжается в штатном режиме. Специалисты технической службы уже приступили к оценке масштабов причинённого ущерба.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

