ОАЭ заявило, что закрывает посольство в Иране

ОАЭ закрывает закрывает посольство в Тегеране и отзывает из страны своего посла и всех членов дипломатической миссии, заявил представитель МИД страны, которого цитирует Al Jazeera.

Взрывы в ОАЭ и других государствах Ближнего Востока, где расположены американские военные базы, звучат с первого дня войны.

Жителей Дубая, как стало известно МК, попросили оставаться дома.

Читайте материал «Трамп утверждает, что Иран располагал бы ядерным оружием “через две недели”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

