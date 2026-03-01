ОАЭ заявило, что закрывает посольство в Иране

ОАЭ закрывает закрывает посольство в Тегеране и отзывает из страны своего посла и всех членов дипломатической миссии, заявил представитель МИД страны, которого цитирует Al Jazeera.
Взрывы в ОАЭ и других государствах Ближнего Востока, где расположены американские военные базы, звучат с первого дня войны.
Жителей Дубая, как стало известно МК, попросили оставаться дома.
Читайте материал «Трамп утверждает, что Иран располагал бы ядерным оружием “через две недели”».
