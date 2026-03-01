ЦАХАЛ сообщила об ударах по десяткам военных штабов в Тегеране

Ранее Иран ударил по базам в Иордании и Ираке с военными ФРГ. Под обстрел попала стратегически важная база Эт-Танф, расположенная на сирийско-иорданской границе. Второй целью стал объект в районе аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где размещены силы международной коалиции. В Минобороны ФРГ от комментариев пока воздерживаются, собирая информацию с мест событий.