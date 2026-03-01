Ричмонд
ЦАХАЛ сообщила об ударах по десяткам военных штабов в Тегеране

По информации армейской пресс-службы Израиля, военно-воздушные силы страны нанесли удары по десяткам командных пунктов в Тегеране.

Источник: Life.ru

ЦАХАЛ сообщила об ударах по десяткам военных штабов в Тегеране. Видео © X / IDF.

Израильские военные отчитались о поражении штабов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ВВС Ирана, военной разведки и службы внутренней безопасности, отметив, что атака стала возможна после того, как ВВС Израиля обеспечили себе господство в воздухе над Тегераном.

«Поражённые цели включают пусковые установки баллистических ракет, штаб-квартиры, иранские системы противовоздушной обороны и командные центры. Параллельно с этим более 50 беспилотных летательных аппаратов, летевших из Ирана в направлении Израиля с начала операции, были успешно перехвачены истребителями и ударными вертолётами израильских ВВС», — следует из заявления.

Ранее Иран ударил по базам в Иордании и Ираке с военными ФРГ. Под обстрел попала стратегически важная база Эт-Танф, расположенная на сирийско-иорданской границе. Второй целью стал объект в районе аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где размещены силы международной коалиции. В Минобороны ФРГ от комментариев пока воздерживаются, собирая информацию с мест событий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

