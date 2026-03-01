Ричмонд
ОАЭ отзывают из Тегерана своего посла и закрывают посольство

Решение принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение закрыть посольство в Тегеране и отозвать из столицы Ирана посла и всех дипломатов, сообщили в МИД ОАЭ.

«ОАЭ объявляют о закрытии посольства в Тегеране и отзыве посла и всех членов дипмиссии в Иране», — говорится в пресс-релизе министерства.

Отмечается, что решение было принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах в результате ракетного удара уничтожены шесть высокопоставленных сотрудников ЦРУ, двое получили ранения.

Напомним, утром 1 марта в Дубае прозвучали несколько взрывов. Сообщалось, что обломки дронов, перехваченных средствами ПВО, упали во дворы двух жилых домов в городе. Кроме того, в Минобороны ОАЭ сообщили, что два иранских БПЛА атаковали военную базу «Ас-Салям» в Абу-Даби.

