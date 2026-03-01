ОАЭ отзывают из Тегерана своего посла и закрывают посольство

Напомним, утром 1 марта в Дубае прозвучали несколько взрывов. Сообщалось, что обломки дронов, перехваченных средствами ПВО, упали во дворы двух жилых домов в городе. Кроме того, в Минобороны ОАЭ сообщили, что два иранских БПЛА атаковали военную базу «Ас-Салям» в Абу-Даби.