Иран заявил о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте

Ранее МИД РФ жёстко осудил атаку США и Израиля на Иран, в результате которой погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ведомстве указали, что РФ решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и «охоты» на лидеров суверенных государств. Тем временем, президент США Дональд Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана и выступил с очередным громким заявлением. В эфире телепередачи республиканец сообщил, что Тегеран якобы находился в двух неделях от обладания ядерным оружием.