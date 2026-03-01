Shafaq news: при атаке на позиции «Катаиб Хезболлах» в Ираке убиты три человека

Как ранее сообщил телеканал Al Hadath, радикальные группировки, действующие на территории Ирака и поддерживаемые Тегераном, с начала эскалации напряженности в регионе 23 раза атаковали американские военные базы, расположенные как на иракской территории, так и за пределами страны. С началом бомбардировок Ирана «Катаиб Хезболлах» заявила о готовности начать атаки на американские объекты в Ираке, в том числе военные базы в автономном регионе Иракский Курдистан.