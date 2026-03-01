Ричмонд
Shafaq news: при атаке на позиции «Катаиб Хезболлах» в Ираке убиты три человека

Как уточнило агентство, удар был нанесен «американскими и израильскими силами».

РАБАТ, 1 марта. /ТАСС/. Три сторонника проиранской военизированной группировки «Катаиб Хезболлах» были убиты в результате атаки с воздуха на штаб-квартиру радикальной организации в иракской провинции Анбар. Об этом сообщило агентство Shafaq news.

По данным его источников в службах безопасности, авиаудар был нанесен по позициям группировки близ города Эль-Каим. Как уточнили источники, удар был нанесен «американскими и израильскими силами».

Как ранее сообщил телеканал Al Hadath, радикальные группировки, действующие на территории Ирака и поддерживаемые Тегераном, с начала эскалации напряженности в регионе 23 раза атаковали американские военные базы, расположенные как на иракской территории, так и за пределами страны. С началом бомбардировок Ирана «Катаиб Хезболлах» заявила о готовности начать атаки на американские объекты в Ираке, в том числе военные базы в автономном регионе Иракский Курдистан.

