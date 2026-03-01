В ЕС призвали к уважению международного права и сдержанности из-за ситуации в Иране

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Евросоюз призвал все стороны к соблюдению норм международного права, к сдержанности и к защите гражданского населения на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, последовавшей за атаками США и Израиля на Иран. Об этом говорится в заявлении руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас от имени всех стран объединения.
«Мы призываем к максимально сдержанности, защите гражданского населения и полному соблюдению международного права, в том числе принципов Устава ООН и международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.
