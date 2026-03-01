Spiegel заявил, что Иран атаковал базы с военными бундесвера в Ираке и Иордании

Военные объекты в Ираке и Иордании, где размещены военнослужащие бундесвера, были атакованы Ираном, утверждает издание Spiegel.
Взрывы в государствах Ближнего Востока, где расположены американские военные базы, звучат с первого дня войны.
По утверждениям CNN, Саудовская Аравия в случае, если американские базы продолжат подвергаться атакам, готова принять военные меры против Ирана. 28 февраля страна заявляла о солидарности с ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Иорданией, атакованным к тому времени.
1 марта Иран, по данным министра обороны Великобритании Джона Хили, также атаковал Кипр.
