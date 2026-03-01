Риттер: Украина «может воскреснуть», если найдет нового национального лидера

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Украина в перспективе могла бы «возродиться», если у нее найдется подходящий национальный лидер, однако такого в настоящее время нет. Такое мнение выразил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.
«Если Украина сможет найти лидера, который сумеет сесть за стол переговоров с [президентом России] Владимиром Путиным, у меня нет никаких сомнений, что Украина может пережить свое собственное чудо и возродиться, и воскреснуть», — сказал он в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».
По словам Риттера, для этого в Киеве необходимо хорошее руководство. «А на Украине сегодня нет хорошего руководства», — признал эксперт.