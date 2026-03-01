Проиранская группировка в Ираке взяла ответственность за обстрел аэропорта Эрбиля

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Проиранская шиитская группировка Saraya Awliya al-Dam, действующая в Ираке, взяла ответственность за обстрел аэропорта в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw.
Группировка заявила о начале масштабной операции против военных объектов США в Ираке. Как отмечает телеканал, данные обстрелы боевики предпринимают в качестве мести за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Группировка якобы применила БПЛА со взрывчаткой и «ракеты нового типа». Большая часть БПЛА была сбита средствами ПВО аэропорта.
Турецкие СМИ публикуют кадры, в том числе в прямом эфире, на которых видны клубы дыма, поднимающиеся, как утверждается, над территорией аэропорта Эрбиля. Турецкий портал гражданской авиации Hava sosyal medya сообщает, что взрывы в аэропорту Эрбиля произошли в зоне, отведенной для военных нужд, использующейся военными США.
Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Иран в ответ на удары США и Израиля обстрелял, в том числе базы в Иордании и Ираке, где дислоцированы военнослужащие Бундесвера (ВС ФРГ). Ракеты и беспилотники были запущены по базе, расположенной рядом с аэропортом Эрбиля, и по полевому лагерю Бундесвера на востоке Иордании. Как пишет издание, все снаряды и дроны были нейтрализованы системами противовоздушной обороны, но из-за упавших обломков пострадал один американский военный.