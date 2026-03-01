Проиранская группировка в Ираке взяла ответственность за обстрел аэропорта Эрбиля

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Иран в ответ на удары США и Израиля обстрелял, в том числе базы в Иордании и Ираке, где дислоцированы военнослужащие Бундесвера (ВС ФРГ). Ракеты и беспилотники были запущены по базе, расположенной рядом с аэропортом Эрбиля, и по полевому лагерю Бундесвера на востоке Иордании. Как пишет издание, все снаряды и дроны были нейтрализованы системами противовоздушной обороны, но из-за упавших обломков пострадал один американский военный.