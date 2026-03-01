Ричмонд
Посольство РФ в Израиле ограничило оказание консульских услуг

Посольство «ограничится минимумом», но продолжит выдавать паспорта и разрешения на возвращение в Россию, отметил посол РФ в стране Анатолий Викторов.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Диппредставительство России в Израиле было вынуждено ограничить оказание ряда консульских услуг в стране на фоне обострения в регионе. Об этом сообщил посол РФ в стране Анатолий Викторов.

«Количество и набор консульских услуг мы немножко подсократим, потому что у нас часть членов семей [сотрудников] выехали на Родину. А они у нас были задействованы на многих участках», — пояснил дипломат «Вестям».

Викторов отметил, что посольство «ограничится минимумом», но продолжит выдавать паспорта и разрешения на возвращение в Россию, а также визы гражданам Израиля.