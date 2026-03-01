Трамп рассказал, в каком случае удары по Ирану могут быть приостановлены

В декабре и январе в Иране проходили акции протеста. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. СМИ утверждали, что удары по Ирану уже тогда рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.