Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Бахрейна, Израиля и ОАЭ

Так, глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где располагается британская военная база «Акротири», а в непосредственной близости от целей в Бахрейне, которые Иран атаковал ракетами и БПЛА, находились порядка 300 британских военнослужащих.