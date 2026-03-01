Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Бахрейна, Израиля и ОАЭ

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главами Бахрейна, Израиля и ОАЭ, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Сегодня президент Трамп провел переговоры с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ», — написала она в соцсети X*.
Подробности состоявшихся разговоров пресс-секретарь не уточнила.
Так, глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где располагается британская военная база «Акротири», а в непосредственной близости от целей в Бахрейне, которые Иран атаковал ракетами и БПЛА, находились порядка 300 британских военнослужащих.
Минобороны ОАЭ сообщило, что два иранских БПЛА ударили по складу на французской базе «Ас-Салям» в Абу-Даби, в результате произошел пожар в двух контейнерах.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.