ЕС допускает введение новых санкций против Ирана

«Мы продолжим защищать безопасность и интересы ЕС, в том числе посредством дополнительных санкций. Европейский союз последовательно призывает Иран прекратить свою ядерную программу, ограничить программу баллистических ракет», — отмечается в заявлении.
При этом ЕС также призывает к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, которая обострилась с началом атак США и Израиля по Ирану.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше