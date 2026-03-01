Новые взрывы в Дубае: хроника второго дня конфликта на Ближнем Востоке

В Сети появились спутниковые снимки пожара в крупнейшем морском порту мира Джебель-Али в Дубае из-за падения обломков воздушной цели, перехваченной ПВО. В результате атаки в порту произошел пожар на одном из причалов. На кадрах видно, как над Джебель-Али в небо поднимается черный дым.