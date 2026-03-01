Новые взрывы в Дубае: хроника второго дня конфликта на Ближнем Востоке

Объединенные Арабские Эмираты попали в эпицентр конфликта на фоне эскалации между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами. Взрывы в ближневосточной стране гремят уже второй день.
Порт Джебель-Али приостановил работу.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться крайне напряженной. США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану. В ответ руководство Исламской Республики атакует объекты на территории Израиля и ближневосточных союзников США.
В Сети появились спутниковые снимки пожара в крупнейшем морском порту мира Джебель-Али в Дубае из-за падения обломков воздушной цели, перехваченной ПВО. В результате атаки в порту произошел пожар на одном из причалов. На кадрах видно, как над Джебель-Али в небо поднимается черный дым.
Агентство Bloomberg пишет, что эмиратская компания DP World приостановила работу всех терминалов в Джебель-Али.
Кроме того, судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) объявила о временном прекращении приёма заказов на перевозку грузов в регион Ближнего Востока.
Иранский дрон влетел в жилой дом в Дубае.
Иранский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Дубае, но не взорвался. В результате инцидента в одной из квартир были повреждены остекление, мебель и предметы интерьера, но жильцы не пострадали.
Обломки дрона оказались на балконе нижнего этажа и на прилегающей территории.
Кроме того, Иран нанес удары по французской военно-морской базе Camp de la Paix, базе Ас-Салям в Абу-Даби и нефтяной вышке на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Власти ОАЭ заявили, что оставляют за собой право на ответные удары.
Россиян среди погибших нет.
Граждан РФ нет среди погибших и раненых в результате ударов по ОАЭ. Об этом сообщили в Минобороны Объединённых Арабских Эмиратов.
По данным ведомства, в результате ударов по территории страны погибли три человека, которые являются гражданами Пакистана, Непала и Бангладеш.
Ещё 58 человек получили ранения, включая как местных жителей, так и граждан из 14 стран. Речь идет о гражданах Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана.
Официальные данные о количестве сбитых ракет и БПЛА в ОАЭ.
Воздушные и противоракетные силы Объединённых Арабских Эмиратов обнародовали итоги отражения масштабной атаки, начавшейся 28 февраля 2026 года.
Согласно официальному сообщению Минобороны за время атаки было зафиксировано 165 баллистических ракет, из которых 152 уничтожены, а 13 упали в море. Также были перехвачены и уничтожены 2 крылатые ракеты.
Кроме этого, военные ОАЭ зафиксировали 541 иранский БПЛА. 506 сбиты, а 35 дронов нанесли материальный ущерб гражданским объектам.
Утром 1 марта эмиратские системы ПВО уничтожили 20 баллистических ракет, 2 крылатые ракеты и 311 дронов. Ещё 8 баллистических ракет упали в море. При этом 21 дрон вызвал повреждения инфраструктуры.
Отзыв посла.
В связи с эскалацией Эмираты решили закрыть посольство в Тегеране и отозвать из иранской столицы посла и всех дипломатов.
«ОАЭ объявляют о закрытии посольства в Тегеране и отзыве посла и всех членов дипмиссии в Иране», — заявили в МИД страны.
Торги на биржах ОАЭ остановлены.
Reuters сообщает, что регулятор фондовых рынков Объединенных Арабских Эмиратов проинформировал о прекращении торгов на Дубайском финансовом рынке (DFM) и Фондовой бирже Абу-Даби (ADX).
Отмечается, что торги не будут проводиться 2 и 3 марта.