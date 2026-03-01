Ричмонд
ЕС призвал Иран воздержаться от ответных ударов по странам Ближнего Востока

Регион понесет огромные потери в случае любой затяжной войны, говорится в заявлении руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас от имени всех стран объединения.

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Евросоюз призвал Иран воздержаться от ответных ударов по странам Ближнего Востока, на территории которых находятся американские военные базы. Об этом говорится в заявлении руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас от имени всех стран объединения.

«Ближний Восток понесет огромные потери в случае любой затяжной войны. Удары Ирана по ряду стран региона неприемлемы. Ирану следует воздержаться от неизбирательных военных ударов. Мы выражаем солидарность с партнерами в регионе, которые подверглись атакам», — отмечается в заявлении.

ЕС находится в тесном контакте с ближневосточными государствами и стремится добиться деэскалации ситуации, которая обострилась после начала атак США и Израиля по территории Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
