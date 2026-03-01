ЕС призвал Иран воздержаться от ответных ударов по странам Ближнего Востока

«Ближний Восток понесет огромные потери в случае любой затяжной войны. Удары Ирана по ряду стран региона неприемлемы. Ирану следует воздержаться от неизбирательных военных ударов. Мы выражаем солидарность с партнерами в регионе, которые подверглись атакам», — отмечается в заявлении.
ЕС находится в тесном контакте с ближневосточными государствами и стремится добиться деэскалации ситуации, которая обострилась после начала атак США и Израиля по территории Ирана.
