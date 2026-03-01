В ОАЭ журналисты призвали россиян не публиковать «видео с происходящим»

Журналисты из Абу-Даби обратились к находящимся в ОАЭ гражданам России с призывом не публиковать в социальных сетях «видео с происходящим» в Эмиратах.
Об этом сообщает Telegram-канал RT. По его данным, один из журналистов аргументировал свою просьбу тем, что так россияне смогут «избежать юридической ответственности».
«В Эмиратах действуют довольно строгие законы: нельзя снимать на фото или видео атаки БПЛА, падение обломков и работу систем ПВО», — говорится в сообщении.
Ранее в Министерстве обороны ОАЭ сообщили об атаке иранских дронов на военную базу, расположенную в Абу-Даби.
