В Венесуэле заявили, что США хотят завладеть ресурсами Ирана

КАРАКАС, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты использовали дипломатию и переговоры с Ираном, чтобы отвлечь внимание от подготовки военной агрессии и в нарушение международного права установить контроль над энергетическими ресурсами этой страны. Об этом корреспонденту ТАСС заявил вице-президент партии «Мы можем» Вильян Родригес, которая входит в коалицию с правящей Единой социалистической партией Венесуэлы.
«Империализм США использует дипломатию и переговоры как механизм отвлечения внимания общественности и выигрыша времени для подготовки военных агрессий, что, без сомнения, является повторяющейся практикой нарушения международного права, уничтожения дипломатии и Устава ООН», — сказал Родригес. Он отметил, что «убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи является подтверждением политики, в которой международное право не существует и отстаиваются только интересы империалистической державы».
Родригес подчеркнул, что «венесуэльцы, выражают солидарность с народом и правительством Исламской Республики Иран, так же как иранские граждане высказались против военной агрессии, которой подверглась Венесуэла 3 января 2026 года». Из-за военной атаки США 128 военнослужащих и гражданских лиц были убиты, 132 получили тяжелые ранения, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были похищены и вывезены из страны, напомнил политик.
Вооруженная агрессия США против Ирана и Венесуэлы имеет цель завладеть запасами нефти, чтобы установить контроль над энергоресурсами, подчеркнул Родригес. В Венесуэле американская администрация подрывает энергетический суверенитет, навязывая торговлю углеводородами под контролем США. Аналогичную задачу Вашингтон ставит в Иране, добиваясь смены правительства, считает партийный руководитель. В этой связи он считает законными правом Ирана атаковать расположенные в регионе американские военные базы.
Родригес подчеркнул, что в Венесуэле глубоко ценят позицию Российской Федерации, которая категорически осуждает акты агрессии, требует соблюдения международного права и Устава ООН.