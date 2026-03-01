Пресс-атташе «Спартака» — о переносе матча: конечно, мы бы хотели сыграть вовремя

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал перенос матча 19-го тура РПЛ с «Сочи».
«Клуб сработал максимально оперативно в нынешних условиях — команда уехала со стадиона, разместилась в гостинице и готовится к матчу. Конечно, мы бы хотели сыграть вовремя, но обстоятельства сложились по-другому», — приводит его слова Metaratings.
Он отметил, что главный тренер и футболисты отреагировали на ситуацию профессионально.
Напомним, что изначально игра должна была пройти 1 марта. Начало было запланировано на 16:30 мск. Но из-за угрозы атаки БПЛА матч был перенесён.
Ранее глава РПЛ выступил с заявлением после переноса матча «Сочи» и «Спартака».
