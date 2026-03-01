«Жесткои четко»: В Совфеде отреагировали на выступление Небензи по Ирану в СБ ООН

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин охарактеризовал выступление Василия Небензи на Совбезе ООН по ситуации на Ближнем Востоке как четкое и жесткое.
«Была подчеркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», — написал Карасин в Telegram-канале.
Напомним, что утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану.
По информации высших чиновников Ирана, был убит верховный лидер Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур, тогда на улицы вышли сторонники и противники режима Хаменеи. Позднее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи.