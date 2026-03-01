ЕС призвал восстановить беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе

«События, разворачивающиеся в Иране, не должны привести к эскалации, которая может угрожать всему Ближнему Востоку, Европе и другим регионам. Ее последствия могут быть непредсказуемыми, в том числе это касается экономической сферы. Необходимо избегать нарушения работы важнейших водных путей, таких как Ормузский пролив», — отмечается в заявлении.