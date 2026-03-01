Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС призвал восстановить беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе

В заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас отмечается, что происходящие в Иране события не должны привести к эскалации, которая будет угрожать другим государствам.

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Европейский союз призвал Иран восстановить беспрепятственное гражданское судоходство через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас от имени всех стран объединения.

«События, разворачивающиеся в Иране, не должны привести к эскалации, которая может угрожать всему Ближнему Востоку, Европе и другим регионам. Ее последствия могут быть непредсказуемыми, в том числе это касается экономической сферы. Необходимо избегать нарушения работы важнейших водных путей, таких как Ормузский пролив», — отмечается в заявлении.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше