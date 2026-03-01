В ОАЭ и Катаре зафиксировали рекордный интерес к поиску бомбоубежищ

ДУБАЙ, 1 мар — РИА Новости. Среди жителей ряда стран Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Катар, наблюдается рекордный интерес к поиску бомбоубежищ на фоне эскалации вокруг Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных поисковых запросов.
Интерес к поиску ближайших бомбоубежищ в ОАЭ достиг пиковых значений за год около 23.00 мск субботы на фоне падения обломков ракет и дронов в Дубае.
При этом рост поиска по запросам «бомбоубежище», «обзоры бомбоубежищ» и «поиск ближайшего укрытия» превысил 5000%, выяснил корреспондент РИА Новости. Больше всего убежищами интересовались в Дубае и Абу-Даби.
В Катаре количество поисковых запросов «бомбоубежище» резко выросло утром 28 февраля, с началом атаки США и Израиля на Иран, и до сих пор вдвое превышает средние показатели за последние три месяца.
Жители и туристы в Омане интересовались поиском укрытий от обломков ракет и дронов, начиная со вторника, 24 февраля. Однако пика интерес достиг около 23.00 мск 28 февраля и до сих пор остается на высоком уровне. Среди пользователей соцсетей наибольший интерес вызвала трактовка понятия «искать ближайшее укрытие» (англ — shelter in place). Рост интереса к переводу на фоне эскалации, согласно доступным данным, превысил 5000%.
В Бахрейне резкий скачок интереса к местоположению ближайших убежищ наблюдался около 11.00 мск. Наибольший интерес к теме наблюдался в столичном регионе.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран осуществил ответные ракетные удары по военным объектам на израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
