СВО
Иран атаковал морской объект у порта в Бахрейне

Иран атаковал морской объект у порта Салман в Бахрейне.

КАИР, 1 мар — РИА Новости. Иран атаковал морской объект около порта Салман в Бахрейне, пожар тушат, сообщило бахрейнское министерство внутренних дел.

«Иран атаковал один из морских объектов около порта Салман. Гражданская оборона принимает меры по взятию пожара под контроль», — говорится в заявлении МВД Бахрейна.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

