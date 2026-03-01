Иран атаковал морской объект у порта в Бахрейне

КАИР, 1 мар — РИА Новости. Иран атаковал морской объект около порта Салман в Бахрейне, пожар тушат, сообщило бахрейнское министерство внутренних дел.
«Иран атаковал один из морских объектов около порта Салман. Гражданская оборона принимает меры по взятию пожара под контроль», — говорится в заявлении МВД Бахрейна.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше