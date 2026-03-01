Ричмонд
Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения «всех вопросов»

Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения «всех вопросов» в марте.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киев на фоне перекрытия Киевом нефтепровода «Дружба» предложил премьеру Словакии Роберту Фицо даты визита на Украину — 6 или 9 марта — для обсуждения всех имеющихся вопросов, сообщили в воскресенье в офисе Владимира Зеленского.

В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что Зеленский в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов.

«Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину — 6 или 9 марта — для обсуждения всех имеющихся вопросов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.

Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

