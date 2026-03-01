Очевидцы сообщили о сильном взрыве в районе порта Джабаль Али в Дубае

БЕЙРУТ, 1 мар — РИА Новости. Сильный взрыв произошел в районе порта Джабаль Али в Дубае, рассказали РИА Новости очевидцы.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в районе 11.15 вечера по местному времени (10.15 мск).
«Сильный звук взрыва был слышен за несколько километров в районе порта Джабаль Али. С места, где произошел взрыв, поднимался большой столб черного дыма и был виден пожар», — сказал собеседник агентства.
По словам очевидца, дым рассеялся достаточно быстро, и на данный момент никаких следов удара не видно.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
