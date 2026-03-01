Зеленский пригласил Фицо в Киев «для обсуждения имеющихся вопросов»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Киев. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале Зеленского.
«Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита на Украину — 6 или 9 марта — для обсуждения всех имеющихся вопросов», — написал Зеленский.
По его словам, таких договоренностей они с Фицо достигли ранее в телефонном разговоре.
Очевидно, что одним из вопросов, который намерены обсудить стороны, является ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». Прокачка российской нефти по этому трубопроводу была остановлена Киевом с 27 января. Словацкое правительство объявило в стране кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Братислава в качестве ответной меры на действия Киева остановила поставки электричества на Украину.
Как сообщил Фицо, телефонный разговор с Зеленским подтвердил, что у сторон разные взгляды на состояние нефтепровода. «Если информация наших спецслужб подтверждает, что нефтепровод не поврежден и ничто не препятствует транзиту нефти, то Зеленский настаивал на том, что для ремонта нефтепровода требуется длительное время», — отметил Фицо. Премьер Словакии также уточнил, что предпочитает провести встречу на территории одного из государств — членов Евросоюза, которые Зеленский «интенсивно посещает».