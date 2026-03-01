Зеленский пригласил Фицо в Киев «для обсуждения имеющихся вопросов»

Как сообщил Фицо, телефонный разговор с Зеленским подтвердил, что у сторон разные взгляды на состояние нефтепровода. «Если информация наших спецслужб подтверждает, что нефтепровод не поврежден и ничто не препятствует транзиту нефти, то Зеленский настаивал на том, что для ремонта нефтепровода требуется длительное время», — отметил Фицо. Премьер Словакии также уточнил, что предпочитает провести встречу на территории одного из государств — членов Евросоюза, которые Зеленский «интенсивно посещает».