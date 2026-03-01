Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский пригласил Фицо в Киев «для обсуждения имеющихся вопросов»

Владимир Зеленский заявил, что предложил премьеру Словакии посетить Украину 6 или 9 марта.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Киев. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале Зеленского.

«Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита на Украину — 6 или 9 марта — для обсуждения всех имеющихся вопросов», — написал Зеленский.

По его словам, таких договоренностей они с Фицо достигли ранее в телефонном разговоре.

Очевидно, что одним из вопросов, который намерены обсудить стороны, является ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». Прокачка российской нефти по этому трубопроводу была остановлена Киевом с 27 января. Словацкое правительство объявило в стране кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Братислава в качестве ответной меры на действия Киева остановила поставки электричества на Украину.

Как сообщил Фицо, телефонный разговор с Зеленским подтвердил, что у сторон разные взгляды на состояние нефтепровода. «Если информация наших спецслужб подтверждает, что нефтепровод не поврежден и ничто не препятствует транзиту нефти, то Зеленский настаивал на том, что для ремонта нефтепровода требуется длительное время», — отметил Фицо. Премьер Словакии также уточнил, что предпочитает провести встречу на территории одного из государств — членов Евросоюза, которые Зеленский «интенсивно посещает».

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше