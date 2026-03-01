Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнайсль: США ударами по Ирану открыли ящик Пандоры и ведут регион к хаосу

Экс-министр иностранных дел Австрии отметила, что Вашингтону не удастся «выиграть войну, исключительно проводя бомбардировки».

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ударами по Ирану открыли ящик Пандоры на Ближнем Востоке и затягивают регион в хаос. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Они открыли ящик Пандоры. Они выпустили вот это вот зло, которое мы видели. Весь Персидский залив находится, на самом деле, в центре внимания, является полем битвы, — сказала она в эфире телеканала “Соловьев Live”. — Ящик Пандоры был открыт. Результат — это хаос».

По словам Кнайсль, «в Иране происходит то, что американцы называют “незаконченное дело”. “Возможно, некоторые помнят этот термин. [Экс-президент США Джордж] Буш — младший в 2003 году сказал то же самое в отношении Ирака: я должен закончить это незаконченное дело, поскольку его отец проводил войну против Ирака в 1991 году”, — пояснила она.

Как указала экс-глава МИД Австрии, Вашингтону не удастся «выиграть войну, исключительно проводя бомбардировки». «Рано или поздно, либо им нужно будет отправить войска на землю, либо будет прокси-война, — высказала мнение Кнайсль. — В прошлом у них были эти прокси. В этот раз я не уверена, что у них есть такие прокси-войска».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше