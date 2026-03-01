Кнайсль: США ударами по Ирану открыли ящик Пандоры и ведут регион к хаосу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ударами по Ирану открыли ящик Пандоры на Ближнем Востоке и затягивают регион в хаос. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Они открыли ящик Пандоры. Они выпустили вот это вот зло, которое мы видели. Весь Персидский залив находится, на самом деле, в центре внимания, является полем битвы, — сказала она в эфире телеканала “Соловьев Live”. — Ящик Пандоры был открыт. Результат — это хаос».
По словам Кнайсль, «в Иране происходит то, что американцы называют “незаконченное дело”. “Возможно, некоторые помнят этот термин. [Экс-президент США Джордж] Буш — младший в 2003 году сказал то же самое в отношении Ирака: я должен закончить это незаконченное дело, поскольку его отец проводил войну против Ирака в 1991 году”, — пояснила она.
Как указала экс-глава МИД Австрии, Вашингтону не удастся «выиграть войну, исключительно проводя бомбардировки». «Рано или поздно, либо им нужно будет отправить войска на землю, либо будет прокси-война, — высказала мнение Кнайсль. — В прошлом у них были эти прокси. В этот раз я не уверена, что у них есть такие прокси-войска».