Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуков: МОК должен снять санкции с россиян, а не наказывать спортсменов США

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков Хамитов ответил, может ли МОК ввести санкции в отношении израильских и американских атлетов на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков Хамитов ответил, может ли МОК ввести санкции в отношении израильских и американских атлетов на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

«Действительно интересно, будет ли реакция МОК. В отношении России почему-то приняли решение, что страна нарушила олимпийское перемирие. Посмотрим, насколько МОК будет принципиален», — приводит его слова «ВсёПроСпорт».

Он отметил, что сам считает, что спорт должен быть вне политики, спортсменов не нужно трогать.

«В первую очередь надо отменить санкции против наших спортсменов, а не наказывать сейчас атлетов других стран».

Ранее Колосков заявил, что ФИФА должна отстранить от турниров сборные США и Израиля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше