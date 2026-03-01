Жуков: МОК должен снять санкции с россиян, а не наказывать спортсменов США

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков Хамитов ответил, может ли МОК ввести санкции в отношении израильских и американских атлетов на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
«Действительно интересно, будет ли реакция МОК. В отношении России почему-то приняли решение, что страна нарушила олимпийское перемирие. Посмотрим, насколько МОК будет принципиален», — приводит его слова «ВсёПроСпорт».
Он отметил, что сам считает, что спорт должен быть вне политики, спортсменов не нужно трогать.
«В первую очередь надо отменить санкции против наших спортсменов, а не наказывать сейчас атлетов других стран».
Ранее Колосков заявил, что ФИФА должна отстранить от турниров сборные США и Израиля.