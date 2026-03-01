Ричмонд
Киев предложил Фицо посетить Украину 6 или 9 марта

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить страну 6 или 9 марта для обсуждения всех имеющихся вопросов.

Об этом сообщили в офисе Владимира Зеленского.

«Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину — 6 или 9 марта — для обсуждения всех имеющихся вопросов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.

Предложение прозвучало на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не отступит от требования к Киеву восстановить транзит по трубопроводу «Дружба».

